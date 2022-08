A cura di Gilda Riga

Gli appassionati di Matrimonio a Prima Vista Italia, che andrà in onda su Real Time a partire dal prossimo 26 ottobre, ma già visibile dagli abbonati alla piattaforma Discovery+ dallo scorso 15 luglio, assisteranno nel corso della nona edizione ad un vero e proprio colpo di scena.

A riportare la notizia Davide Maggio, il quale ha rivelato che sul finale del quinto episodio, che sancisce di fatto l’inizio della convivenza per le tre coppie protagoniste dell’esperimento, una di esse si è messa d’accordo con l’obiettivo di “raggirare” il programma.

Protagonisti dell’inganno sono Lucas Vianini, 35enne curatore d’arte, e Carolina Manfrin, 30enne barista. Fin dal loro primo incontro tra i due non c’è mai stato feeling, ma come spesso accade nelle dinamiche dello show, hanno cercato di approfondire la loro conoscenza e di superare i conflitti. Ma in realtà non si trattava altro che di una pantomima.

Vianin-Manfrin: il dialogo incriminato

Nella parte finale del quinto episodio, i due sposi a prima vista sono stati lasciati da soli all’interno di una stanza, lontani dalle telecamere. Conviti di avere i microfoni spenti, hanno iniziato a discutere del loro accordo.

“Io ho un piccolo problema – dice la Manfrin -. Nel senso che da quando mi hai detto quella cosa, da quando mi hai detto che il tuo scopo è la visibilità e di metterci d’accordo perché tu vuoi uscirne bene… Cioè, io piuttosto ne esco come una s*****a, nel senso che non riesco a fingere o accordarci per qualcosa. Cioè, io non ce la posso fare”.

A quanto pare, sembra che Vianini abbia chiesto alla partner dell’esperimento di fingere di voler costruire un rapporto con lui solo per acquisire visibilità. Il dialogo, però, è stato interrotto da un’autrice che ha chiesto ai due cosa stessero bisbigliando.

Non resta, dunque, che attendere il prossimo episodio, che sarà disponibile su Discovery+ dal 19 agosto, per capire se la coppia verrà squalificata.