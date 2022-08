A cura di zara penna

Ignazio Boschetto de Il Volo presto diventerà papà? Vi sveliamo come stanno le cose.

Una notizia sta circolando in queste ore sul web. La foto pubblicata dalla fidanzata di uno dei cantanti de Il Volo ha fatto bene pensare che il trio si stesse… allargando.

Sappiamo tutti che Ignazio Boschetto è felicemente fidanzato con Ana Paula Guendes, ballerina e coreografa di origini brasiliane. Il suo percorso artistico è notevole e ultimamente ha partecipato come professionista a Danca dos Famosos, la versione brasiliana del nostro Ballando con le Stelle.

La ballerina e il cantante sono insieme da anni. Nonostante la distanza e gli innumerevoli impegni di entrambi in ogni parte del mondo, i due riescono ad essere più uniti e innamorati che mai.

In un’intervista a Verissimo, Boschetto ha confessato di stare molto bene ed essere felice. “Non è facile gestire una relazione a distanza, ma alla base di tutto c’è fiducia reciproca e un grande amore”, ha detto.

La foto di Ana Paula pubblicata sul suo profilo Instagram

Ana Paula qualche giorno fa ha pubblicato una foto su Instagram mentre era in sala prove e la sua migliore amica mostrava un pancione. Si tratta di una delle sue amiche più care che sta aspettando un bambino.

Non è chiaro perché le fan de Il Volo, e in particolare di Ignazio, abbiano pensato che stesse per diventare padre, visto che nella foto è palese che la donna incinta non è Ana Paula, ma una delle sue amiche più care.

Ana infatti scrive che diventerà zia, visto il grande rapporto che ha con la madre del nascituro.

Dunque Ignazio non sta per diventare papà. Il trio de Il Volo, formato da tre giovanissimi, è sempre più impegnato in un tour mondiale. Tutti e tre sono felicemente fidanzati ma nessuna cicogna è in arrivo.

Ignazio e Ana Paula intanto si godono il loro amore a chilometri di distanza. E, come ha diverse volte dichiarato lo stesso cantante, ogni volta che si vedono è una festa.