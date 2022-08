A cura di Gilda Riga

Amadeus è già al lavoro in vista del Festival di Sanremo, che andrà in onda su Rai 1 dal 7 all’11 febbraio 2023. Il conduttore, è impegnato dallo scorso maggio nell’ascolto dei brani per la kermesse canora più importante d’Italia, con l’obiettivo di replicare il successo televisivo e discografico che hanno caratterizzato le ultime tre edizioni.

Il Festival 2022 ha portato in dote riconoscimenti e certificazioni a venti dei venticinque brani in gara. Un risultato davvero eccellente a fronte di un lavoro, da parte del direttore artistico, meticoloso e che ha ottenuto nel corso degli anni riscontri assolutamente positivi.

Amadeus ha già messo a segno il primo importantissimo “colpo”, portando sul palco dell’Ariston la regina delle influencer, Chiara Ferragni, che co-condurrà le due serate più importanti, la prima e l’ultima. Una scelta, quella del conduttore, tutt’altro che casuale, soprattutto se si considera l’enorme ritorno mediatico che ne scaturirà dalla presenza della moglie di Fedez, che può contare su un nutritissimo esercito di fan e follower sparsi in ogni angolo del pianeta. Senza contare l’indiscutibile ritorno in termini di visibilità sui social media, dove l’imprenditrice digitale regna incontrastata.

Festival di Sanremo: i primi cantanti in gara

Intanto, il settimanale Chi ha svelato i primi nomi dei cantanti che saranno in gara nella 73esima edizione del Festival di Sanremo. Si tratta di Annalisa, Rocco Hunt e Tananai, quest’ultimo protagonista del tormentone estivo La dolce vita insieme al giudice di X Factor e Mara Sattei. Ma non solo. Potrebbe esserci anche il grande ritorno di Al Bano e, udite udite, anche la presenza di Fedez. Ma il rapper e produttore meneghino non sarà in gara, ed è ipotizzabile che farà un’apparizione in una delle due serate in cui la moglie sarà presente sul palco dell’Ariston.