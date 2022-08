A cura di Franci Russo

Si è conclusa lo scorso 27 giugno l’edizione più lunga de L’Isola dei Famosi. Ben 99 giorni in Honduras per i naufraghi che hanno iniziato, dal primo giorno, questa avventura. A trionfare è stato Nicolas Vaporidis, che ha avuto la meglio su Luca Daffré (secondo classificato) e Carmen Di Pietro (che si è piazzata al terzo posto).

Ovviamente, come in ogni reality show che si rispetti, non sono mancati drammi, polemiche e furiose litigate, che hanno anche contribuito ad alimentare il gossip sui membri del cast e le persone a loro più vicine.

L'Isola dei Famosi: pignorato il compenso di Marco Senise

Intanto, nelle ultime ore è emersa una vicenda che vede come protagonista proprio un ex concorrente dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Marco Senise, noto per la sua presenza nel programma Forum. Secondo Il Messaggero, al conduttore sarebbe stato pignorato l’intero compenso ricevuto per la partecipazione al reality show condotto da Ilary Blasi. Il motivo? “Un debito pregresso con la Collo d’Oro Srl, che il 30 aprile 2013 gli aveva notificato un decreto ingiuntivo di 51 mila euro, e un altro da 23 mila nell’ottobre 2015”.

Nel 2008, Senise aveva comprato un appartamento a Roma in via Ardeatina, ma non aveva mai saldato il debito con la società costruttrice (C.I.P.I. Immobiliare Srl). Per tale ragione è scattato il pignoramento che la società Colli d’Oro ha notificato direttamente a Banijay Italia Spa, che produce L’Isola dei Famosi e altri programma della televisione italiana. A Senise spettavano 11.338 euro per aver partecipato al reality show, ma il suo debito ammonterebbe a 112mila euro, spese legali e interessi compresi.

L'Isola dei Famosi 2023: rivoluzione in vista

Nel frattempo, il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha già iniziato a fornire alcune anticipazioni in vista della nuova edizione che andrà in onda nel 2023. Conferme per Ilary Blasi alla conduzione e per Vladimir Luxuria come opinionista. Al posto di Nicola Savino, passato a TV8, potrebbe esserci Alvin, mentre per il ruolo da inviato ci sarebbe una lotta serrata tra Nicolas Vaporidis, vincitore dell’ultima edizione, ed Edoardo Tavassi, semifinalista, con quest’ultimo in leggero vantaggio.