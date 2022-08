A cura di Gilda Riga

Con l’estate che sta pian piano giungendo all’epilogo, torna prepotentemente d’attualità la programmazione della nuova stagione televisiva. Approderanno sul piccolo schermo, infatti, gli show e le serie tv più amate dal pubblico, e tra queste c’è sicuramente l’attesissima seconda stagione di Mina Settembre.

La data di inizio della fiction con protagonista Serena Rossi era inizialmente fissata per il 25 settembre. Tuttavia, a causa della concomitanza con le elezioni politiche, si era fatta strada la possibilità che il palinsesto della Rai potesse subire degli stravolgimenti, e che la messa in onda del primo episodio di Mina Settembre 2 potesse slittare.

Alla fine, però, nonostante le consultazioni elettorali, la fiction debutterà domenica 25 settembre in prima serata su Rai 1, anche se andrà in onda un solo episodio. Dalle 22,45, infatti, come anticipato dal portale davidemaggio.it, ci sarà lo Speciale Elezioni condotto da Bruno Vespa e Monica Maggioni.

Dunque, pericolo rientrato per i fan della fiction, che non dovranno attendere ancora molto per seguire le vicende di Mina Settembre, interpretata dalla bravissima attrice partenopea Serena Rossi. Quest’ultima, nel corso di un’intervista, ha anche fornito alcune anticipazioni: “Nelle nuove puntate Mina terrà un corso di educazione sessuale ai ragazzini di una scuola media, e si imbatterà in storie dalle problematiche attuali. Su Domenico (interpretato da Giuseppe Zeno, ndr) prenderà finalmente una decisione. Cosa dire di più? Che ci sono stati giorni in cui siamo schiattati dalle risate!”.

Poi, la stessa Serena Rossi ha aggiunto che ci saranno due new entry che animeranno la trama della fiction: Marisa Laurito e Antonia Liskova. Le due attrici si aggiungeranno al cast composto dai confermatissimi Giorgio Pasotti, nei panni del magistrato Claudio De Carolis, e Christiane Filangieri, in quelli di Irene.