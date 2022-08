A cura di Gilda Riga

La storia d’amore tra Denis Dosio ed Emy Buono sembrava procedere a gonfie vele. I due si sono conosciuti nel corso dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show condotta da Barbara D’Urso, ed è subito scoccata la scintilla.

In una recente intervista a The Pipol Gossip, l’ex pupa aveva confidato che tra lei e Denis tutto procedeva per il meglio: “Io e lui siamo identici! Siamo una coppia perfetta” aveva rivelato con estrema convinzione.

Emy Buono, il twerk con il tiktoker è bollente

Ma durante queste vacanze estive qualcosa sembra essere andato storto, e gli indizi che emergono sui social lasciano pensare che tra i due influencer si stia verificando un graduale distacco. Denis Dosio, infatti, si trova a Cuba, mentre la cubista napoletana è stata beccata in discoteca in compagnia di Davide Moccia, tiktoker da oltre 4 milioni di followers. In un video, condiviso su Instagram da The Pipol Gossip, si vedono i due giovani scatenarsi al centro della pista, con Emy che da sfoggio delle sue doti nel twerking. La scena, ripresa con uno smartphone, ha fatto immediatamente il giro dei social media: come avrà reagito Denis Dosio alla vista dell’approccio sensuale della fidanzata con Davide Moccia? Tra quest’ultimo e l’ex pupa c’è un flirt in corso o si tratta di una semplice amicizia?

Le immagini della vicinanza tra Emy e il tiktoker destano molta curiosità tra i followers, che sono propensi ad ipotizzare che la travolgente storia d’amore con Denis Dosio possa essere giunta al capolinea. Ma c’è anche chi crede che possa trattarsi di una semplice amicizia. Solo il tempo ce lo dirà.