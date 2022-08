A cura di zara penna

Si scatena il web per una notizia che sta circolando in queste ore. Deddy, ex cantante di Amici, avrebbe un nuovo amore. Lei è famosa e molto seguita. Ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip: stiamo parlando di Lulù Selassié.

Secondo quanto riportano alcuni giornali e siti di gossip, la principessa etiope avrebbe una nuova relazione con Deddy, al secolo Dennis Rizzi, ex allievo del talent show di Maria De Filippi. La notizia è esplosa dopo che Lulù ha pubblicato una foto del cantante mentre era in bagno, e subito dopo la condivisione dello scatto, i social sono lettaralmente impazziti.

Lulù Selassié: nuovo amore con Deddy?

Alla fine, a fare chiarezza, ci ha pensato la stessa ex gieffina, che ha spiegato nel dettaglio quali sono i reali rapporti che ha con l’artista. Infatti, l’ex di Manuel Bortuzzo ha aperto un box domande attraverso alcune Ig storis, e puntualmente è arrivata quella su Dennis Rizzi. Una fan ha chiesto se fosse fidanzata con Deddy, e Lulù ha risposto: “No, perché è un mio amico. Gli voglio molto bene, è una persona vera e poi abbiamo la stessa passione per la musica. Lui è diventato il nostro fratellino”.

Dunque ennesima fake news, o c’è sotto qualcos’altro? Lulù è già stata per molto tempo al centro del gossip per la storia tormentata con Manuel Bortuzzo. Un amore troppo chiacchierato che è finito in un mare di polemiche. Manuel ha lasciato la Selassié, e secondo quest'ultima all’origine della scelta non ci sarebbe stato Manuel, bensì la sua famiglia. Circostanza che avrebbe fatto finire Bortuzzo ulteriormente nell’occhio del ciclone.

La principessa ha da sempre affermato che Manuel ha deciso di lasciarla perché la famiglia non l’ha mai ritenuta alla sua altezza. I due si sono innamorati durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ma poco dopo essere usciti dal bunker di Cinecittà, la loro storia è giunta al capolinea.