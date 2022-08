A cura di zara penna

E’ quasi al completo il cast della nuova edizione di Amici di Maria de Filippi. La conduttrice ha rivoluzionato il cast dei professori, sostituendo quelli che secondo lei erano i più deboli: Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

In attesa di vedere chi saranno i nuovi allievi che siederanno tra i banchi della scuola più famosa d’Italia, è arrivata una brutta notizia per Maria De Filippi e la produzione di Amici. Infatti, sembra che, fatta eccezione per LDA, i cantanti dell’ultima edizione del talent show abbiano deluso le aspettative degli autori del programma e della stessa De Filippi.

Luigi Strangis, che delusione per Maria De Filippi

Primo fra tutti il vincitore Luigi Strangis, in quanto in termini di numeri di copie vendute è molto indietro rispetto a quelli dei cantanti delle edizioni precedenti. In primis Sangiovanni, Aka7even e Deddy, che hanno monopolizzato il mercato discografico con milioni di copie vendute, a dispetto, invece, di quanto accaduto per i brani del vincitore dell’ultima edizione di Amici.

Una grande amarezza per la stessa De Filippi, la quale sembra che nella nuova edizione in onda a settembre abbia deciso di invitare solo LDA nella prima puntata, ovvero l’unico cantante che, pur essendo stato eliminato ben prima della finale, ha riscosso molti più consensi rispetto a Strangis, Alex Rina, Sissi e Albe.

Dato il flop dell’edizione precedente, Maria e la sua produzione hanno deciso di cambiare completamente le regole della scuola e della selezione degli artisti in gara. D’altra parte, pensare ai successi di Sangiovanni, Aka7even, Deddy, Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, e rapportarli ai numeri attuali dei cantanti dell’edizione del 2021, ci si rende facilmente conto che il confronto non regge.

L’unico cantante di Amici 21 che sembra aver riscosso successo è stato LDA, peraltro molto criticato durante il suo percorso all’interno della scuola.