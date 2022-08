A cura di Gilda Riga

La misura è ormai colma. Barù, al secolo Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, concorrente della passata edizione del Grande Fratello Vip, ha risposto in maniera diretta ai membri del cosiddetto “Jerù”, il fandom nato dall’unione dei nomi di Jessica Selassiè e appunto Barù, per una simpatia “sospetta” nata tra i due all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Barù, il duro sfogo contro i Jerù

I fan di questa ipotetica coppia fantasticano sulla possibilità che tra gli ex gieffini possa finalmente scoccare la scintilla, e il più delle volte lo fanno formulando teorie strampalate e per certi versi assurde. Nelle ultime ore, Barù è stato costretto a leggere sui social di tutto: “Se ti fidanzi con Jessica garantirai per sempre il tuo futuro in tv”; “Sono sicuramente insieme in questo momento”; “Le foto del nuovo shooting a Jessica le ha scattate sicuramente Barù”. Ma non è tutto. C’è anche una lunga lettera pubblicata su Instagram da una fan dei “Jerù”, che chiede ad entrambi di provare a riconciliarsi, e lo fa raccontando la sua esperienza con il marito con il quale si è ricongiunta dopo che la relazione aveva subito diverse battute d’arresto. “Provate a venirvi incontro come abbiamo fatto io e mio marito, voi due siete complementari e molto più uguali di quanto voi pensiate” recita un estratto della lunga epistole. Ma Barù, questa volta, ha risposto senza troppi filtri: “Ma chi vi conosce, ma che due co****ni, lasciatemi in pace. Se focalizzate le vostre energie su una casa umanitaria fareste del bene”.

Insomma, il livello di sopportazione del cugino di Costantino della Gherardesca ha raggiunto il limite, ed ha scelto di fare ricorso alla linea dura nei confronti dei membri del "Jerù", che gli stanno rendendo difficile la sua vita sentimentale. E a tal riguardo, l’ex vippone, rispondendo ad alcune domande dei followers su Instagram, a fare chiarezza: “Vorrei avere una relazione seria, ma chi mi piglia più che altro? Rompono i co****ni ogni volta che parlo con qualcuna, e non credo che tante donne vogliano trovarsi in questa situazione di m***a!”.

E nel frattempo Jessica Selassié cosa fa? In tempi non sospetti ha chiaramente affossato i "Jerù", scrivendo parole piuttosto preciso in merito alla questione con l’obiettivo di non lasciare spazio a nessuna ulteriore speculazione. Sarà dunque sufficiente quest’ultimo sfogo di Barù per scrivere la parola fine all’ossessione del fandom?