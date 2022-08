A cura di Gilda Riga

Francesco Chiofalo ha fatto rientro a Roma. Lo scorso fine settimana, il personal trainer e influencer romano, reduce dall’esperienza nell’ultima edizione de La Pupa e Il Secchione Show, è stato vittima di un malore mentre era ospite di un locale a Catania. E’ stato lui stesso a condividere attraverso alcune Ig stories i momenti in cui veniva trasportato in ospedale da un’ambulanza, comunicando ai medici di non avere più sensibilità ad una gamba.

Da oltre un giorno né lui né la fidanzata Drusilla Gucci aggiornano i rispettivi profili social per fornire ai fan notizie sulle condizioni di salute dell’ex pupo. Ma nelle ultime ore è stato avvistato all’aeroporto di Fiumicino mentre veniva trasportato su una sedia a rotelle da un operatore sanitario. A condividere il video, fornitole da un utente, l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, che ha anche postato la testimonianza della persona che ha realizzato con uno smartphone il breve filmato: “L’ho incrociato nel tardo pomeriggio di domenica all’aeroporto di Fiumicino – scrive -. Era messo piuttosto male, non camminava, era su una sedia a rotelle e veniva accompagnato da un operatore sanitario. Sembrava molto provato e veramente giù di morale”.

Francesco Chiofalo: troppe offese, chiude i profili social

E’ inoltre emerso un ulteriore dettaglio sulla vicenda. A fornirlo sempre Deianira Marzano, che ha rivelato che Francesco Chiofalo ha deciso di chiudere i suoi account social per via delle tantissime offese ricevute dopo aver reso pubblico il video in cui veniva trasportato in ospedale.

Francesco Chiofalo, nonostante la giovane età, ha già avuto a che fare con diverse vicissitudini legate al suo stato di salute. Nel 2019 si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico durato 7 ore per l’asportazione di un tumore al cervello; mentre lo scorso giugno si è mostrato con il volto completamente tumefatto dopo un’operazione al viso nella quale gli hanno rimosso una massa sconosciuta trovata all’interno dei condotti nasali.