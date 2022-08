A cura di zara penna

E’ un vero e proprio triangolo amoroso ad Amici di Maria De Filippi.

Nelle ultime ore sul web gira voce di un nuovo flirt tra due amatissimi protagonisti Nunzio e Cosmary.

I due allievi di Amici 21 alimentano il gossip. Ecco perché.

La storia tra Alex Rina e Cosmary Fasanelli ha fatto parlare a lungo ma, alla fine, sembra essere giunta al capolinea. La ragazza ha chiarito la situazione ai suoi followers tramite Instagram, e anche il cantante ha detto la sua. Non sembrava una separazione troppo dura, almeno, non fino a ora.

Di recente, però, come riporta anche Isa e Chia, la bella ballerina è stata vista più volte insieme a Nunzio, anche lui protagonista dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e amico di Alex.

Un nuovo amore confermato anche dalle foto giunte a Deianira Marzano, l’esperta di gossip napoletana che ogni giorno pubblica un pettegolezzo sul suo profilo social.

Cosmary e Nunzio fotografati insieme a Gallipoli

Nella foto si vedono chiaramente Cosmary e Nunzio insieme a Gallipoli.

Le voci su questo nuovo amore sono arrivate anche ad Alex, ex di Cosmary e amico di Nunzio, il quale ha smesso di seguire entrambi.

Un gesto che lascia intendere l'amarezza nel sapere di questa nuova relazione.

Cosmary, in seguito, ha fatto un post su Twitter in cui parla delle reazioni che ci sono state, specie quelle negative, ma non smentisce il gossip. Anche i messaggi sotto il Tweet non sono privi di critiche, ma la risposta di Cosmary è ferma: spera che chi la segue lo faccia per il suo percorso artistico e la persona che è, al di là di dettagli di cuore.

La bella ballerina ha così creato un triangolo amoroso a distanza di mesi dalla fine del talent Amici.

Entrata come ex di Aka7even, fidanzata durante la scuola con Alex Rina. Chiude il triangolo con Nunzio.