A cura di zara penna

Emma Marrone: dopo anni un aneddoto su Stefano De Martino.

Sono trascorsi quasi dieci anni dalla rottura tra Stefano De Martino e Emma Marrone, eppure la storia d’amore tra i due ex di Amici fa ancora notizia. Diversi sono stati i motivi del loro allontanamento, e di certo la conoscenza con Belen Rodriguez da parte dello showman napoletano è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ma a distanza di anni sono emersi ulteriori retroscena.

In realtà, la cantante ed il ballerino, ora conduttore, conducevano due vite molto complicate, ed erano spesso indaffarati a causa dei vari impegni lavorativi. Stefano girava l’Italia per i vari stage di danza, mentre Emma si dedicava frequentemente ai tour per la promozione dei suoi album. La cantante, però, era costretta a seguirlo in nome dell’amore che li univa, malgrado fosse anch’essa presa dal suo lavoro.

Rottura Marrone-De Martino: spunta un nuovo retroscena

Inoltre, negli ultimi giorni gira voce che la Marrone volesse sposarsi ed avere dei figli, a differenza di De Martino che all’epoca che non si sentiva ancora pronto. Alla fine, com’è noto, la storia d’amore è giunta al capolinea dopo il tradimento di Stefano con Belen.

I fan della coppia erano infuriati con il ballerino per aver fatto soffrire Emma Marrone. Quello tra la cantante e il ballerino era un amore nato tra i banchi della scuola di Amici, e che ha fatto sognare tantissimi fan del programma, tanto che il pubblico sperava che i due convolassero a nozze. Però, durante il talent show condotto da Maria De Filippi, Stefano incontrò la Rodriguez e sappiamo tutti com’è andata a finire.

Dopo diverse storie con altri partner, i due hanno ritrovato la serenità e vivono di nuovo come una famiglia, insieme al figlio Santiago e alla piccola Luna Marì, la bambina di Belen nata dalla relazione con Antonino Spinalbese.