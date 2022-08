A cura di Gilda Riga

La vicenda della fine del matrimonio (ancora non ufficiale, è bene specificarlo) tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a catalizzare l’attenzione dei media. E del resto, non potrebbe essere diversamente.

L’ultimo retroscena in ordine di tempo è stato svelato da Chi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha immortalato l’ex capitano giallorosso mentre si trovava lo scorso 19 agosto al Circeo per andare a trovare Noemi Bocchi. Nelle foto si vede Totti scendere dall’automobile di un amico intorno alle 22,30 ed entrare nel complesso dove si trova la villa affittata dalla sua nuova fiamma. Il punto, come si evince da un’altra immagine pubblicata dal settimanale Chi, è lo stesso in cui Noemi aveva parcheggiato qualche giorno prima.

(foto settimanale Chi)

Separazione Blasi-Totti: la situazione

Nel frattempo, questa rovente estate sta volgendo al desio, ed Ilary Blasi, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, dovrebbe lasciare la Croazia per fare rientro in Italia al massimo nella giornata di martedì. Anche Totti passerà l’ultimo weekend a Sabaudia per poi chiudere la villa e tornare in quella dell’Eur, dove i due ex (ancora formalmente marito e moglie) dovranno rimanere sotto lo stesso tetto ancora per alcune settimane per il bene dei figli Cristian, Chanel ed Isabel. Si sta avvicinando, però, il momento che dovrebbe sancire l’addio definitivo, sia dal punto di vista legale che patrimoniale.

Secondo il Corriere della Sera, il primo incontro tra le parti dovrebbe avvenire il 1° settembre, o al massimo il 5, per entrare nel vivo a metà mese. Se Ilary Blasi e Francesco Totti troveranno un accordo totale, la questione potrebbe risolversi in tempi brevi. Se invece dovessero sorgere controversie, ipotesi tutt’altro da scartare, la separazione diventerebbe giudiziale, approdando in tribunale e con il rischio di durare per diversi anni.