A cura di zara penna

Mediaset: niente Amici per Stash? Il silenzio di Maria De Filippi.

A settembre inizierà la nuova stagione del talent show condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo. La padrona di casa ha già rivoluzionato il tavolo dei professori, dando il" ben servito" ad Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Ci sarà, invece, il grande ritorno di Arisa. La cantante lasciò la Scuola per prendere parte al Festival di Sanremo e a Ballando con le Stelle.

Nel frattempo, sono già in molti a chiedersi da chi sarà composta la giuria del serale, che negli ultimi anni ha visto protagonisti Stefano De Martino, Stash ed e Emanuele Filiberto. In questi giorni, in particolare, l’attenzione è focalizzata sul frontman dei The Kolors. Il cantante è diventato papà per la seconda volta con la nascita della piccola Imagine, ed è impegnato in un tour di circa 50 date. Nonostante questo, il pubblico si chiede se l’ex allievo del talent di Canale 5 tornerà ad Amici, magari nuovamente nel ruolo di giudice del serale. Al momento, pare che Maria De Filippi non si sia ancora espresso al riguardo.

Amici 22, addio a Stash?

Segnale di addio? Pare di no. Ecco quanto racconta Stash a Diva e Donna: “Non è stato mai programmato nessun impegno con Maria, soprattutto un anno prima. Anche quando siamo stati concorrenti è capitato in corsa”.

Poi, però, Stash non nasconde la sua gioia ogni volta che si ritrova nel talent: “Ad Amici mi sento a casa, la scuola è un posto magico”. Il giudice di Amici racconta anche la gioia di essere diventato nuovamente papà: “Lo desideravo tanto e sono felicissimo. Magari il maschietto arriverà più avanti”.

Per il momento, però, tutte le attenzioni sono rivolte a Grace, Imagine e alla loro mamma, la splendida Giulia Belmonte, della quale Stash è sempre più innamorato.