A cura di zara penna

La Rai è pronta a tornare con il nuovo palinsesto autunnale. Una circostanza che, però, causerà inevitabilmente l’interruzione delle serie tv trasmesse durante il periodo estivo.

Una nuova batosta che colpirà i fan di Don Matteo, fiction che verrà inevitabilmente sospesa per lasciare spazio alla nuova programmazione. La stessa sorte toccherà anche a Sei Sorelle, che lascerà spazio a Il Paradiso delle Signore. Nel dettaglio, le anticipazioni rivelano che le prime modifiche al palinsesto si verificheranno a partire da lunedì 5 settembre. Dalle ore 14, infatti, si assisterà allo stop delle repliche di Don Matteo, fiction che anche quest’anno è riuscita a riscuotere un ottimo successo in termini di ascolti, con una media del 13-15% di share per ogni episodio. Un risultato più che soddisfacente, visto che comunque si trattava di repliche. Ma nonostante ciò, la storica fiction è riuscita a garantire a Rai 1 un’ampia fetta di telespettatori anche durante la stagione estiva. Don Matteo, infatti, ha coperto la fascia occupata da Serena Bortone.

Intanto, in autunno ci saranno tanti ritorni in casa Rai. Primo tra tutti quello di Oggi è un altro giorno, il talk show giunto alla sua terza stagione, che andrà in onda su Rai 1 dalle 14 alle 16. Nella stessa giornata, ci sarà spazio anche per il ritorno di Alberto Matano con La Vita in diretta, che andrà in onda dalle 17,05 alle 18,40. Il conduttore, anche quest’anno, dovrà vedersela nella stesa fascia oraria con Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso.

La settima stagione de Il Paradiso delle Signore, invece, tornerà su Rai 1 il prossimo 12 settembre.