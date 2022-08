A cura di zara penna

Mediaset: Gerry Scotti e Paolo Bonolis ai ferri corti.

La nuova stagione televisiva targata Mediaset sta per partire. Ad iniziare sarà Gerry Scotti con il suo game show Caduta libera, poi toccherà a Paolo Bonolis con Avanti un altro.

Paolo Bonolis indispettito: il retroscena

I vertici del Biscione avrebbero preferito dare la precedenza a Gerry Scotti, sebbene il numero delle registrazioni sarebbe inferiori rispetto a quelle di Avanti un altro. Una scelta che a quanto pare ha offeso e indispettito Bonolis, il quale voleva iniziare per primo. Nonostante facciano parte della stessa squadra, la scelta del palinsesto avrebbe creato una certa tensione tra i due conduttori più importanti di Mediaset. Una situazione che avrebbe fatto storcere il naso a Paolo Bonolis, che per tutta l’estate si è dovuto accontentare solo delle repliche del suo programma. In virtù di ciò, il marito di Sonia Bruganelli avrebbe preferito iniziare per primo, visto che buona parte del suo programma è già stato registrato.

I beninformati raccontano anche che la scelta di virare su Gerry Scotti e Caduta Libera, dipenderebbe dal fatto che Paolo Bonolis avrà sicuramente più spazio sul piccolo schermo quest’anno. Non a caso, il conduttore tornerà in tv con Ciao Darwin, mentre Scotti si fermerà quasi esclusivamente al suo game show, visto che il Guinness dei record non verrà riproposto. Gerry, molto probabilmente, sarà presente a qualche puntata di Striscia la notizia, ma condurrà solo Caduta Libera, mentre Bonolis avrà ben due show da condurre, di cui uno in prima serata.

La scelta dei vertici Mediaset, però, è dettata da un altro motivo: avendo trasmesso per tutta l’estate le repliche di Avanti un altro, cominciare la stagione autunnale con lo stesso programma avrebbe sicuramente annoiato il pubblico.