A cura di zara penna

Gigi D’Alessio e LDA insieme sul palco dell’Ariston per la nuova edizione di Sanremo 2023.

Mancano sei mesi alla messa in onda di Sanremo 2023, eppure Amadeus è già alle prese con il cast, i big e i giovani in gara.

Arriva però in gran segreto la prima conferma per i big. Sono Gigi D’Alessio e LDA che in questi giorni sarebbero stati beccati in un incontro che pare confermare la loro partecipazione al Festival.

Per diverse settimane, la candidatura di Gigi D’Alessio e LDA è stata accostata fortemente a Sanremo 2023. Tutto sarebbe partito dalla proposta di Amadeus, il quale avrebbe espresso il desiderio di vedere il cantante napoletano nel suo cast di big. La risposta di Gigi è stata affermativa ma solo a patto di partecipare insieme al figlio. L’ufficialità non è mai arrivata, ma un dettaglio ha confermato il tutto: l’incontro nella sala di registrazione tra D’Alessio e suo figlio LDA per mettere a punto il brano in gara.

C’è chi ipotizza sul contenuto e il tipo di canzone che i due porteranno sul palco. C’è chi pensa ad un brano che racconti la loro storia familiare, tra la melodia di Gigi e il ritmo rapper di LDA. Altri pensano ad un brano del tutto movimentato, seguendo il gusto e la tipologia di testi e musica dello stesso LDA.

Questo non dovrebbe certo essere un problema per Gigi D’Alessio, in quanto uno dei suoi ultimi lavori realizzati è una raccolta delle sue cover in versione rapper.

Fan impazzite all'idea di una collaborazione tra Gigi ed LDA

Le fan all’idea di vedere insieme padre e figlio sono letteralmente impazzite.

LDA è uno dei pochi cantanti dell’ultima edizione di Amici ad aver avuto veramente successo, raggiungendo la vetta delle classifiche italiane e un disco di platino.

Amadeus, dal canto suo, per la nuova edizione di Sanremo, vorrebbe portare sul palco più prestigioso d’Italia pezzi da novanta. Si parla di Tiziano Ferro, Alessandra Amoroso, per finire con il sogno Mina, che continua ad essere vivo nei pensieri di Amadeus, nonostante le oggettive difficoltà legate alle scelte della cantante di non apparire più in pubblico.