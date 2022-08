A cura di zara penna

Mediaset: Marta Flavi, ex di Maurizio Costanzo parla della De Filippi.

Marta Flavi è una famosa conduttrice televisiva che nel corso degli anni ’90, grazie al talk show pomeridiano Agenzia matrimoniale, trasmesso su Canale 5 prima e Rete 4 poi, diventò uno dei volti più apprezzati dell’allora Fininvest. Con il passare del tempo, ha anche preso le redini di altri programmi di successo come Linea verde, Azzurro e Tv1 Estate, solo per citarne alcuni.

La Flavi è sempre stata molto chiacchierata anche per la sua vita privata. Nel 1989 sposa Maurizio Costanzo (al terzo matrimonio), personaggio e giornalista di spicco della televisione. Il matrimonio tra i due è breve ma allo stesso tempo intenso, e nel 1994, dopo soli cinque anni, annunciano il loro divorzio.

Secondo alcune indiscrezioni, la fine del matrimonio sarebbe stata “causata” da Maria De Filippi, che Maurizio avrebbe conosciuto e se ne sarebbe perdutamente innamorato mentre era ancora sposato con Marta Flavi. Dopo poco tempo dall’incontro e dall’inizio di questa nuova relazione, Costanzo decide di lasciare la moglie e sposare la De Filippi. Una grande storia d’amore la loro, che continua ad andare a gonfie vele.

Marta Flavi, le parole su Maria De Filippi

Dopo diversi anni, Marta Flavi ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni abbastanza curiose sulla donna che le avrebbe portato via il marito. Durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha rivelato cosa pensa di Maria De Filippi: “A volte penso che dovrei mandarle dei fiori”.

Da questa frase sembra che la Flavi abbia superato il dolore provato per l’abbandono di Costanzo, e che abbia messo da parte il rancore provato per tutti questi anni nei confronti di Maria De Filippi. Di certo non può essere una novità, visto che già in interviste precedenti Marta ha sempre affermato di aver chiuso col passato e di non provare più alcun risentimento. L’unico suo rammarico è di non aver avuto figli. Finita la storia con Costanzo, Flavia, infatti, non ha mai più avuto una relazione importante.