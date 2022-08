A cura di zara penna

Scoppia la coppia Cecilia Rodriguez-Ignazio Moser? Ecco la verità.

Da diverso tempo circolano delle voci che vedrebbero Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser in crisi. E c’è chi mormora che il motivo sia legato ad un possibile tradimento da parte di lui.

E’ un periodo piuttosto movimentato per Ignazio Moser. Dopo la notizia della separazione dei suoi genitori, la famiglia è finita inevitabilmente al centro del gossip. Ignazio ha rifiutato di commentare pubblicamente quello che stava accadendo, preferendo tutelare la sua privacy e quella dei suoi familiari.

Oltre a questa vicenda, si è diffuso anche un nuovo gossip: Il cattivo rapporto della fidanzata Cecilia con la famiglia Moser. Sono stati in molti a notare che non è mai stata postata una foto della sorella di Belen in compagnia a Carla Merz, la madre di Ignazio. La famiglia di Ignazio Moser non ha mai condiviso fino in fondo la scelta del figlio di intraprendere la carriera televisiva, ritenendo che sia stata proprio Cecilia ad influenzare le sue sceltein tal senso. I mal pensanti hanno ipotizzato che fosse proprio questo il motivo per cui mamma Carla non abbia accolto favorevolmente la relazione del figlio con la showgirl argentina. Ma a zittire i rumors e a spegnere le polemiche, ci ha pensato lo stesso Ignazio, che alcuni mesi fa ha postato sui social una foto della mamma proprio in compagnia di Cecilia.

Per quanto riguarda, invece, la notizia secondo la quale Ignazio e Cecilia sarebbero in crisi, sembra trattarsi di una vera e propria bufala, anche perché la coppia si mostra felice e spensierata sui social mentre si gode gli ultimi scampoli delle vacanze estive lontano dai flash dei paparazzi.