A cura di zara penna

Amici: Giulia Stabile pubblica una foto in abito da sposa. Fan commossi.

E’ una delle ballerine più amate e seguite di Amici di Maria De Filippi. Giulia Stabile, vincitrice dell’edizione 2020 del talent di Canale 5, continua a far parlare di sé grazie alla sua attività quotidiana sui social. E anche questa volta, i suoi account sono stati letteralmente presi d’assalto per un post in cui ha condiviso una foto in abito da sposa. Ma non è lei ad indossarlo, bensì la sua mamma nel giorno del matrimonio con il papà. I follower si sono commossi e hanno invaso di commento il post con lo scatto pubblicato dalla ballerina.

La storia d'amore con Sangiovanni

Tutte le sue fan sognerebbero di vedere, prima o poi, Giulia in abito da sposa. La sua love story con Sangiovanni, conosciuto proprio tra i banchi scuola più famosa d’Italia, procede a gonfie vele, nonostante i rispettivi impegni li costringano di sovente a stare lontani. I siti gossip hanno accennato in diverse occasioni ad una possibile crisi della coppia. Voci totalmente prive di fondamento, visto che i due ex allievi di Amici sono felici e innamoratissimi, e Giulia cerca in tutti i modi di seguire, quando ha l’opportunità, il fidanzato nei tour in giro per l’Italia.

I fan li amano e li seguono non solo per il loro talento nel ballo e nel canto, ma anche perché sono due persone vere e genuine, e perché si sono appassionati alla loro bellissima storia d’amore. E si augurano, un giorno, di vederli insieme all’altare e che possano costruire una famiglia. Chissà, prima o poi arriverà il matrimonio, ma per ora la priorità sembra essere rappresentata dalla carriera, e la giovane età gli consente di programmare con assoluta calma il loro futuro insieme.