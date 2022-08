A cura di Gilda Riga

Aurora Ramazzotti aspetta un bebè. Il settimanale Chi, in esclusiva nel numero in edicola del 31 agosto, ha annunciato la gravidanza della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, che si apprestano a diventare nonni.

“Aurora Ramazzotti è in dolce attesa – scrive la rivista diretta da Alfonso Signorini -. Proprio Chi, poche settimane fa, aveva riportato che Michelle Hunziker e sua figlia avevano acquistato, in una farmacia in Sardegna, un test di gravidanza. Ebbene: il test era per Aurora, che dopo cinque anni di relazione con Goffredo Cerza, di professione businnes analyst, aspetta un bebè e diventerà mamma a gennaio”.

Il compagno di Aurora si è laureato in ingegneria a Londra, e attualmente lavora a Milano. I due stanno insieme dal 2017, e si sono conosciuti grazie ad un’amica in comune che viveva nella capitale inglese.

Aurora è incinta: la reazione di Eros e Michelle

Ma qual è stata la reazione dei futuri nonni alla notizia? Per adesso ancora nessun commento, ma avrebbero confidato ad alcuni amici di essere felicissimi ed entusiasti perché la famiglia si allarga. Secondo i beninformati, Eros e Michelle hanno vissuto la notizia della gravidanza della figlia con una fortissima emozione. Di recente, si era parlato anche di un possibile ritorno di fiamma tra il cantante e la conduttrice dopo la fine della relazione di quest’ultima con Giovanni Angiolini. Ma per il momento si tratta esclusivamente di voci.

Aurora Ramazzotti ha genitori "ingombranti", ma nonostante ciò è riuscita a farsi largo nel mondo della televisione ed a diventare anche una star dei social media. Su Instagram, in particolare, dove conta quasi 2 milioni e mezzo di follower, risponde spesso alle domande dei seguaci su sesso e amore. Inoltre, ha avuto il grande merito di aver parlato per prima del fenomeno del catcalling, chiedendo alle ragazze più giovani di rifiutare gli invadenti o volgari apprezzamenti che vengono fatti per strada scambiandoli per lusinghe o complimenti.