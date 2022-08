A cura di Gilda Riga

Settembre è ormai alle porte, e con esso l’inizio della nuova stagione televisiva targata Rai.

Tanti i cambiamenti approntati nel palinsesto dai vertici di viale Mazzini, ma uno in particolare ha suscitato un bel po’ di scalpore. Stiamo parlando del ritorno anticipato de Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore, la Rai cambia tutto

L’amatissima fiction, infatti, andrà in onda su Rai 1 a partire da lunedì 5 settembre nella fascia oraria che va dalle 15,55 alle 16,45 (al termine di Oggi è un altro giorno) con gli ultimi cinque episodi della scorsa stagione. L’obiettivo è quello di rinfrescare la memoria ai fan della soap in attesa di scoprire cosa accadrà nella settima stagione, il cui debutto è fissato il 12 settembre. A farne le spese, sarà la fiction spagnola Sei Sorelle, la cui messa in onda verrà bruscamente interrotta per lasciare spazio a Vittorio Conti e le sue Veneri.

Il Paradiso delle Signore 7: le anticipazioni

I telespettatori attendono con ansia il ritorno in tv dei personaggi e delle vicende che girano intorno al grande magazzino della Milano degli anni ’60. Nelle ultime settimane, i protagonisti de Il Paradiso hanno rilasciato numerose interviste, facendo trapelare (ma non troppo) che ci saranno tantissime novità, colpi di scena e clamorosi ritorni. Tra questi ultimi, quello di Quinto Reggiani, interpretato da Cristiano Caccamo, dato per molto alcune stagioni orsono. Stando ad alcuni indizi forniti da Giulia Vecchio, l’attrice che nella soap veste i panni di Anna Imbriani, moglie di Quinto, sembra alquanto plausibile il ritorno nel cast di suo marito. Circostanza, questa, che aprirebbe ad un possibile triangolo amoroso composto da Quinto, Anna e Salvatore Amato, quest’ultimo novello sposo della Imbriani. Lo stesso Emanuel Caserio, l’attore che interpreta Salvo, ha alimentato le voci su un possibile ritorno di Quinto: “Beh, in questo caso ci sarà un bel po’ da fare per Salvo, che dovrà ragionare con l’orgoglio ma anche con la gelosia”.

Ma non dovrebbe trattarsi dell’unico colpo di scena. Nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo diventerà socia del grande magazzino milanese, pronta a tutto per vendicarsi di Umberto Guarnieri, che l’ha abbandonata per intraprendere una nuova relazione con Flora Ravasi, giovane stilista de Il Paradiso.