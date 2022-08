A cura di zara penna

Amici: Alessandra Celentano passa a Ballando con le Stelle? La foto.

Alessandra Celentano è ormai da diversi anni una delle insegnanti e dei volti di punta di Amici di Maria De Filippi, nonché la maestra di danza classica più chiacchierata della televisione.

Di recente, ad attirare l’attenzione degli internauti, uno scatto apparso sul web nel quale è in compagnia di una protagonista di un altro amato talent show targato Rai. La foto in questione ha suscitato scalpore e soprattutto ha insinuato diversi dubbi e un interrogativo: Alessandra Celentano ci sarà nella nuova edizione di Amici?

Alessandra Celentano, lo scatto con il volto di Ballando con le Stelle

La maestra di danza classica era in compagnia di Carolyn Smith, volto amatissimo di Ballando con le Stelle, dancing show condotto da Milly Carlucci. Ma si tratta di una foto di due amiche di vecchia data mentre sono al mare, nulla di più. Niente paura, Alessandra Celentano è pronta per la nuova edizione del talent show in onda su Canale 5, e Non lascerebbe mai la scuola di Maria De Filippi per passare alla concorrenza. Anche quest’anno sarà insegnante di Amici insieme a Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi ed Arisa.

Alessandra è una dei personaggi più amati, nonostante sia stata spesso protagonista di discussioni e liti. Il suo modo di fare così rigoroso e per certi versi borioso, l’ha fatta spesso risultare arrogante. Non perde mai occasione di esprimere la sua opinione, sia essa positiva o negativa. La sua schiettezza, però, a volte l’ha portata a scontrarsi non solo coi ballerini ma anche con i professori. Spesso, Maria De Filippi è dovuta intervenire per sedare gli animi, anche se in alcune circostanze la conduttrice si diverte a punzecchiarla.

La prof di Amici ha una carriera brillante alle spalle, e la danza classica è stata ed è tutt’ora la sua vita. Impegno e dedizione l’hanno portata a numerosissimi successi internazionali. Prima di essere un’insegnante, è stata la ballerina di punta in alcuni dei più illustri spettacoli internazionali.