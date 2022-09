A cura di Franci Russo

Elena D’Amario flirta con il famoso attore di Mare fuori?

Sono giorni che sui social non si fa altro che parlare di questa nuova coppia.

Elena D’Amario, ballerina di Amici di Maria De Filippi, sembra avere un legame con l’attore protagonista della serie tv Rai, Massimiliano Caiazzo, ovvero Carmine di Mare Fuori.

Come notato da Whoopsee, nelle scorse ore Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo hanno postato la stessa canzone su Instagram. Si tratta di un brano del 2011 di Akua Naru dal titolo Poetry: How does it feel. A stupire non è solo il fatto che abbiano scelto lo stesso brano, ma che lo abbiano postato più o meno alla stessa ora. Questa non è stata l’unica volta che lo hano fatto; infatti, nei giorni scorsi hanno scelto un brano di Ornella Vanoni, Rossetto e Cioccolato.

Massimiliano e Elena: sui social gli indizi del loro presunto rapporto

Certo, questo non sembra essere un grande indizio, i due potrebbero avere semplicemente gli stessi gusti musicali. Ma ciò che è ancora più strano è che utilizzano anche le stesse emoji, quelle del drago.

Ovviamente i due si seguono sui social e i like e i cuoricini ad ogni foto non mancano mai. Le fan, intanto, sembrano contente di questa nuova coppia

Massimiliano Caiazzo è nel cast di Mare Fuori, la serie tv Rai che, dopo essere andata in onda su Rai 2, adesso è tra le top ten di Netflix. Viene da Napoli, ha 26 anni. Ha recitato in Furore, oltre che nei cortometraggi Sorrentum e Il simposio di Platone. In Mare Fuori veste i panni di Carmine, uno dei protagonisti che si trova nel carcere minorile. La serie riprenderà con la nuova stagione nel 2023.

Elena è una delle ballerine più famose della scuderia di Amici di Maria De Filippi. La sua carriera è davvero ricca di successi. Ad oggi è ancora nel corpo di ballo del talent di Canale 5.

Sono molte le storie che le sono state attribuite questa estate. Prima fra tutti con Michele Morrone, il protagonista di 365 giorni, il film firmato Netflix.

Tra i due però sembra esserci ora solo una tenera e solida amicizia, dopo una breve ma intensa storia d’amore.