A cura di Gilda Riga

Ignazio Moser diventa attore. Nei giorni scorsi, il fidanzato di Cecilia Rodriguez aveva incuriosito i suoi fan, svelando su Instagram che di li a poco ci sarebbero state novità molto importanti. Ed infatti, l’annuncio è arrivato proprio in occasione della conferenza stampa di presentazione di In_Finiti, nuova pellicola che vede alla regia Christian De Mattheis, presentata nel corso della 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia.

“Faccio parte dei ‘nuovi’ – ha dichiarato Ignazio Moser, visibilmente emozionato -. Non posso nascondere che era uno dei miei sogni nel cassetto partecipare ad un film, e questo è potuto accadere grazie a Christian e gli altri. Mi è stata data una grande occasione. Spero di riuscire a dare, come ho sempre fatto nella mia vita, il massimo”.

Per ciò che riguarda il ruolo che interpreterà nel nuovo film, il compagno di Cecilia Rodriguez ha rivelato: “Il mio personaggio, Lorenzo, è come me, uno sportivo. E’ un ex calciatore che attraversa un momento di vita un po’ travagliato, e avrà una liason platonica con Roberta. Come ho già detto, è la mia prima esperienza e cercherò di metterci tutto. Non penso che farò l’attore a vita, o forse sì! Però perché non vivere un’esperienza così forte e unica come questa? Solo uno sciocco non avrebbe accettato almeno di provare. O forse, solo uno sciocco lo avrebbe fatto, ma io ormai ho deciso che lo farò, e lo farò al massimo delle mie possibilità”.

Nel cast, oltre ad Ignazio Moser, c’è anche Michela Persico, influencer e compagna del difensore della Juventus, Daniele Rugani, ma anche Emanuele Bosi.