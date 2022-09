A cura di Franci Russo

Mediaset: storica attrice di Beautiful lascia la soap di Canale 5.

Beautiful ha ottenuto una miriade di premi, a partire dai tre Emmy Award in qualità di Miglior serie drammatica, conseguiti nel 2009, nel 2010 e nel 2011. Da ben trentacinque stagioni è una delle soap più seguite e amate dal pubblico, e continua ad ottenere ottimi risultati in termini di share.

Tanti personaggi che vanno e vengono, anche se i “secolari”, ovvero quelli storici, sono rimasti al loro posto per ben 9.000 puntate. Dagli Stati Uniti, però, però arriva una cattiva notizia che ha già creato scompiglio tra i fan di Beautiful. Uno dei volti storici della soap ha lasciato per sempre il set.

Parliamo di Rena Sofer, ovvero l’interprete di Quinn Fuller. L’attrice, la quale per stabilmente presente nel cast dal 2013, ha spiegato i motivi che l’hanno portata all’addio nel corso di una intervista.

Secondo alcuni siti d'oltreoceano, la Sofer ha avuto una discussione con la produzione della soap. In pratica, sembra che l’avrebbero voluto “accantonare” in attesa di un’idea sul futuro del suo personaggio. Questa decisione ovviamente non è stata assolutamente condivisa dall'attrice, che ha preferito mollare tutto e lasciare Beautiful.

Rena Sofer, l'interprete di Quinn Fuller dice addio a Beautiful

“In pratica mi hanno detto che non avevano idea di cosa sarebbe successo a Quinn, chiedendomi di passare in recurring. A quel punto mi è stato chiaro che non avevano piani per il mio personaggio ed è stato facile decidere. Credo di meritare di più che restare seduta ad aspettare che a loro vengano idee”.

L’idea di diventare un personaggio secondario, pertanto, non è stata affatto gradita dall’interprete di Quinn Fuller, la quale ha concluso la sua intervista con parole decise sulla fine del suo personaggio: “Già è difficile restare in una soap quando non hai una storia, tornare come ricorrente in uno show in cui sei stato ogni giorno un giocatore attivo non è fattibile per me. Non è la direzione che voglio prendere, voglio andare avanti nello spaventoso ignoto”.