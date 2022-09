A cura di Franci Russo

Rai: brutte notizie per Mara Venier. Cancellata Domenica in Show.

Doveva aprire le danza della nuova stagione televisiva autunnale targata Rai. Mara Venir, con la sua Domenica in Show era attesa per venerdì 16 settembre. Una presentazione dei palinsesti Rai sulla scia di quanto già fatto lo scorso maggio, anche con buoni risultati. La puntata, superò la concorrenza dell’Isola dei Famosi su Canale 5. Una sorta di “festa di inizio anno” guidata da Mara Venier, che avrebbe lanciato la stagione 2022/2023 di Rai 1. Ma questa volta non ci sarà.

Domenica in Show cancellata: l'annuncio

Ad annunciarlo Davide Maggio, che afferma sul suo portale che Mara Venier ha preferito concentrarsi unicamente su Domenica In, che riprenderà dall’11 settembre sempre alle 14. “La nuova stagione televisiva non è ancora ufficialmente iniziata che già si registrano le prime defezioni. Dopo Sing Sing Sing, novità non più prevista nell’autunno di Rai 2 per Domenica In show” spiega l'esperto di tv, che aggiunge: “Domenica In Show serviva inoltre ad accendere il venerdì sera di Rai 1, in attesa del ritorno di Tale e Quale Show programmato per il 30. Impossibile, tra l’altro, ipotizzare una partenza anticipata dello show di Carlo Conti poiché il 23 dovrebbe subito fermarsi perché su Rai 1 c’è la Nazionale impegnata in Nations League (si gioca Italia-Inghilterra)”.

Intanto, c’è una grande novità per la nuova stagione di Domenica In. Con un post sui social, Andrea Sannino e Franco Ricciardi hanno annunciato che saranno proprio loro a cantare la nuova sigla del programma. Il brano verrà presentato proprio durante la prima puntata della nuova edizione.

Non è mancato il ringraziamento dei due cantanti alla padrona di casa Mara Venier, che si è mostrata sorridente proprio insieme ai ue interpreti napoletani. Queste le parole di Andrea e Franco in merito: “Finalmente possiamo dirvelo! La sigla della nuova edizione di Domenica In la cantiamo noi! Ve la presentiamo alla prima puntata in onda su Rai Uno, Domenica 11 Settembre! Grazie a questa donna meravigliosa. W Mara!”.