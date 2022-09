A cura di Franci Russo

Lunedì 5 settembre tornerà la terza stagione di Oggi è un altro giorno, lo show del primo pomeriggio di Rai1 condotto da Serena Bortone.

Da quest’anno entreranno nel cast della giornalista due ex del Grande Fratello Vip di Canale 5.

Laura Freddi e Francesco Oppini, infatti, saranno ospiti fissi di Oggi è un altro giorno.

“Oppini e Freddi andranno ad aggiungersi agli altri ospiti fissi della trasmissione, vale a dire a Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta, Romina Carrisi, Memo Remigi ed Antonio Mezzancella. Altra novità del programma sarà il maggiore spazio che Serena Bortone riserverà alle performance dal vivo degli ospiti che via via accoglierà in studio”.

Questo quanto si apprende dalle anticipazioni tv da parte dell’esperto Davide Maggio. Secondo indiscrezioni, le due new entry non saranno le uniche novità della stagione in arrivo.

Tutte le news saranno comunicate direttamente dalla presentatrice Serena Bortone, in procinto di tornare con la nuova edizione del programma lunedì 5 settembre dalle ore 14,00.

Nel frattempo la Bortone concede una lunga intervista al magazine Gente dove ha rivelato quali sono state le interviste che più le sono rimaste impresse nel corso della passata edizione.

Lintevista choc a Romina Power e l'episodio della madre Linda Christian

Ciò che non ha dimenticato è l’intervista a Romina Power, che svelò che la madre diede una potente droga, l’LSD, al re di Giordania: “Mi è preso un colpo. L’aneddoto era pazzesco: erano gli anni ’60, l’epoca della sperimentazione delle droghe. La mamma di Romina, Linda Christian, mette delle gocce di LDS nel tè del re… Alla fine ho voluto ricordare che le droghe sono nocive e non vanno usate”.

Serena Bortone, di recente segnata da una morte, durante l’intervista al settimanale, ha anche rivelato: “Ascolto tanto senza pregiudizi. Se fai così la vita ti riserva un sacco di sorprese. Sono curiosa, è la mia natura. Ricevere le confidenze delle persone mi fa sentire importante e utile ai loro occhi”.

La sua curiosità e il carattere spigliato l’hanno resa davvero una delle conduttrici più famose e amate dal pubblico italiano.