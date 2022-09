A cura di Gilda Riga

Luca Argentero, attore italiano tra i più amati e stimati in Italia, protagonista della serie tv di successo Doc – Nella tue mani, ha annunciato tramite il suo account Instagram che presto diventerà di nuovo papà. E lo ha fatto pubblicando una romantica foto che lo ritrae sulla spiaggia insieme a sua moglie Cristina Marino e alla figlia Ninà, con alle spalle un tramonto, e con il post: “Io, te, Nina e una nuova luce“, con l’hashtag #4ofUs ed un biberon.

A distanza di due anni e poco più dalla nascita di Nina, Luca Argentero e la moglie Cristina Marino, quindi, annunciano che tra qualche mese arriverà un altro fiocco ad arricchire la famiglia.

Ad ora non si hanno ulteriori dettagli, sul mese di gravidanza raggiunto da Cristina, né quale sarà il sesso del nascituro. Ma molto probabilmente Argentero terrà i suoi follower informati attraverso il sui profili social.

La vita di Argentero dopo la nascita della figli Nina

L’attore torinese è all’apice della sua carriera professionale, e con la moglie Cristina Marino e la nascita di Nina ha raggiunto quella serenità e maturità che prima gli mancavano. “La vita quando diventi papà cambia assetto – ha affermato l’attore in una recente intervista -. L’attenzione si sposta da te o dalla tua compagna ad un terzo soggetto. Tuttavia è stato il cambiamento migliore della mia vita in assoluto. La mia fortuna non è stata solo di avere una bimba bellissima, ma una donna incredibile come Cristina”.

Quante donne vorrebbero avere un marito o compagno che parlassero così bene di loro.

Negli anni c’è stata una metamorfosi nell’attore di Doc. La sua avventura è iniziata con Grande Fratello, poi proseguita come modello e infine è venuta la recitazione, con la serie televisiva Carabinieri. Questo è stato il suo primo set. Poi tanto tanto cinema, teatro e televisione.

Nel 2020 il ruolo di protagonista, Andrea Fanti, nella serie televisiva Doc - Nelle tue mani, che lo ha consacrato definitivamente al grande pubblico.