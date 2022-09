A cura di Franci Russo

E’ ufficiale: Adriana Volpe tornerà in televisione come opinionista su Rai 1.

A concedere l’anticipazione è Davide Maggio. La showgirl parteciperà alla trasmissione del La Vita in Diretta, condotta da Alberto Matano. Sarebbe stato proprio Matano a volere fortemente la Volpe, che debutterà già nella prima puntata del programma in onda lunedì 5 settembre.

Non mancheranno colpi di scena e discussioni, visto che tra gli ospiti della prima puntata de La Vita in Diretta ci sarà la nemica giurata di Adriana Volpe, Rita Rusic, conosciuta nell’edizione di Grande Fratello Vip 4.

Le due si sono conosciute nel Grande Fratello Vip nel 2020 e più volte si sono scontrate. In diverse occasioni, dopo la fine di quella esperienza, Rita Rusic ha criticato apertamente Adriana Volpe, prendendo le parti di Sonia Bruganelli, opinionista riconfermata da Alfonso Signorini per la settima edizione del reality show.

Adriana, invece, è stata sostituita da Orietta Berti nel ruolo di opinionista del Grande Fratello.

Adriana Volpe con Alberto Matano ne La vita in diretta

Oltre all’ingaggio a La vita in diretta, Adriana Volpe dovrebbe far parte pure di un nuovo show che coinvolgerà Federico Fashion Style e Valeria Marini, ma al momento il progetto è ancora in itinere. Non si conosce né il nome di questa ipotetica trasmissione, né il canale sulla quale sarà trasmessa.

Al di là di tutto, per Adriana questo è un ritorno in Rai. Fino al 2019 ha condotto Mezzogiorno in famiglia su Rai Due. Purtroppo, dopo un brutto litigio con l’altro conduttore Giancarlo Magalli, la Volpe ha preferito andare a Mediaset, prima come concorrente del Grande Fratello poi come opinionista.

Ma anche quest’ultima esperienza non è andata a buon fine, dato il litigio di Adriana con l’altra opinionista Sonia Bruganelli.

Ecco che allora Adriana il suo ritorno in casa Rai, grazie alla volontà di Alberto Matano che l’ha voluta fortemente nella sua fortunata trasmissione.