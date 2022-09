A cura di zara penna

Qualche settimana fa i fan di Un Posto al Sole sono stati sconvolti dalla notizia della morte di una delle attrici più amate della soap. Si tratta di Carmen Scivittaro, 78 anni, lo storico volto di Teresa, moglie di Otello.

I colleghi dell’attrice hanno tempestato i social con immagini e aneddoti.

Per tale motivo, si pensava che la prima puntata della soap, dopo la sosta delle vacanze estive, fosse dedicata a lei in segno di tributo, ma non è stato così.

Nessun ricordo per Carmen Scivittaro, alias Teresa

Dopo la pausa estiva la soap ha ripreso il racconto da dove era finito. Questo ha creato malcontento nei fans che hanno tempestato i social di critiche e domande alla produzione di Un Posto al Sole.

Sono piovuti tanti commenti negativi per questa scelta, tra cui: “Perché non avete ricordato Teresa?”. E ancora: “Anni e anni nella soap e nemmeno un tributo”.

Stando ai rumors, il ricordo a Carmen Scivittaro arriverà. La produzione di Un Posto al Sole avrebbe preferito continuare con le puntate già registrate per poi arrivare alla puntata speciale dedicata a Teresa, che dovrebbe andare in onda a metà settembre.

Non si conoscono le tempistiche e se effettivamente questo tributo arriverà, anche perché un altro personaggio ha abbandonato la soap per sempre. Parliamo di Susanna, la fidanzata di Niko.

L’uscita di scena di Agnese Lorenzini dalla serie televisiva

L’avvocatessa che faceva coppia con Niko Poggi, interpretata dall’attrice Agnese Lorenzini, è stata raggiunta da un colpo di pistola. La donna era stata ricoverata e operata d’urgenza, ma poi non ce l’ha fatta. La morte della giovane ha scatenato tanti commenti sui social. E la prima a rimanere triste di questo epilogo è stata proprio la Lorenzini. “Vi voglio bene assai”, ha scritto su Instagram Agnese subito dopo la messa in onda della puntata. Subito dopo è arrivato l’addio del suo partner della soap Luca Turco, ovvero Niko Poggi, il quale scrive: “Cara Susanna, mi lasci Niko con il cuore a pezzi, ed io dovrò raccogliere i cocci… Niko non sa però, quanto sia stato difficile per me accettare l’aver perso una collega come Agnese. Dolce, educata e con animo sensibile. È stato un onore ed un piacere vederti crescere e diventare l’attrice che sei oggi, cara Agnese! Ti auguro di raccogliere tutto ciò che hai seminato con costanza e dedizione, ti auguro di realizzare i tuoi sogni e che la vita possa sorprenderti sempre”.