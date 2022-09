A cura di zara penna

Amici: il triste addio di Emma Marrone. Il cordoglio dei fan e colleghi.

Grave lutto per Emma Marrone. Il papà Rosario è morto nelle scorse ore, spegnendosi all’età di 66 anni. E’ la stessa cantante ad annunciare la perdita ai suoi fan con un post condiviso sui suoi canali social: "Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca".

Un legame forte quello tra Emma e suo padre, non soltanto affettivo ma anche artistico. Era stato proprio papà Rosario a trasmetterle la passione per la musica, inserendola già all'età di nove anni nei Karadreon e negli H2O, gruppi dei quali era chitarrista.

Al post di Emma Marrone pubblicato poche ore fa sui social, sono immediatamente seguite reazioni e messaggi da parte di diversi personaggi del mondo dello spettacolo e della musica vicini all'artista. Tra questi Paola Turci, Andrea Delogu e Francesca Michielin, che l'aveva affiancata a Sanremo lo scorso anno. Vicino all’artista anche il suo ex compagno Stefano De Martino, che ha definito "vecchio lupo" l'uomo che aveva conosciuto nel periodo della relazione con Emma, nata ai tempi della partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi.

L'annuncio della morte di Rosario Marrone è stato pubblicato anche dal comune di Aradeo, che con un post su Facebook ha informato la città della morte del papà di Emma: “È con profonda tristezza - si legge nel messaggio postato dall'amministrazione comunale e firmato dal sindaco Giovanni Mauro a nome di tutta la comunità aradeina - che ci stringiamo commossi alla famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l'improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. Ciao Rosario".