A cura di Franci Russo

Mediaset: Barbara D’Urso cambia lavoro? Fan increduli.

A breve ricomincerà Pomeriggio Cinque, condotto ancora da Barbara D’Urso che ha recentemente rinnovato il contratto con Mediaset. Ebbene, nonostante ciò la presentatrice napoletana è stata chiamata da una delle università più prestigiose di Roma, la Luiss Business School, nel ruolo di docente, e in particolare una cattedra su social e tv. È stata la stessa Barbara D’ Urso a raccontarlo nel corso di un’ospitata al Festival della Tv di Dogliani.

Al momento, la conduttrice di Canale 5 ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli su questo nuovo e prestigioso incarico. Barbara sarà dunque una pendolare, visto che vive a Milano dove si trovano anche gli studi di Pomeriggio Cinque, mentre l’università in cui lei dovrà insegnare è a Roma.

Nell’intervista, la D’Urso ha anche precisato che non sta per lasciare Mediaset, e che il suo impegno quotidiano su Canale 5 non c’entra nulla con la scelta di tornare a recitare in teatro. In inverno, infatti, Barbara prenderà parte ad una tournée teatrale. Un ritorno sul palcoscenico che l’attrice attendeva da tempo. Ecco quanto ha dichiarato: “Io faccio teatro e Mediaset non mi ha cacciato. Sono in esclusiva da 23 anni con Mediaset. Potrei anche tornare in Rai un giorno, chi lo sa. Continuerò a fare Pomeriggio 5, se ci dovesse essere un nuovo programma in prima serata, Mediaset avrebbe la precedenza le date dello spettacolo verrebbero spostate”

Ora si aggiunge all’agenda della D’Urso anche l’insegnamento, ma nemmeno questo implicherà l’addio ai suoi impegni con il Biscione. Barbara ha invitato giornalisti e blogger a smetterla di sparare titoloni sulla sua carriera pur di fare qualche click. Lei non lascerà Mediaset.