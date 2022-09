A cura di zara penna

Ex ballerino di Amici di Maria De Filippi è convolato a nozze. Protagonista della quattordicesima edizione del talent show, ha detto “sì” al suo storico compagno. Parliamo di Michele Nocca, che nell’edizione di Amici 14 era arrivato fino al serale, scegliendo la squadra blu, quella che aveva come coach Elisa.

Lo scorso anno il ballerino ha chiesto al suo compagno, il make-up artist John Azzopardi, di sposarlo durante un viaggio in Danimarca, e i due sono convolati a nozze il 2 settembre, in una romantica cerimonia che è stata raccontata anche sui social. “Siamo una cosa sola e lo saremo per sempre. Ho detto sì e lo direi altre mille volte”, ha commentato Nocca su Instagram.

La cerimonia si è svolta a Malta. Entrambi gli sposi indossavano un completo bianco, e si sono scambiati un bacio prima di camminare mano nella mano lungo la passerella circondata dagli invitati, che si sono anche divertiti nel classico lancio del riso avvenuto al termine del rito nuziale officiato dalla presentatrice televisiva Angie Laus.

“Marito e marito, Malta 02/09/22. Finché morte non ci separi, viva l’amore”, ha scritto Michele Nocca pubblicando alcuni scatti della cerimonia. Una bella storia d’amore cha avuto un romantico lieto fine. Intanto Michele e John si godono la loro luna di miele lontano dall’Italia.