A cura di Franci Russo

Alessia Marcuzzi: fuori anche dalla Rai. Addio alla tv?

Ennesima delusione per la conduttrice Alessia Marcuzzi, che dovrà attendere ancora un po' per il suo ritorno in televisione. La conduttrice romana, dopo anni di servizio a Mediaset, ha cambiato emittente sbarcando in casa Rai, dove condurrà lo show Boomerissima. La data d’inizio era fissata per il 22 novembre su Rai 2. Ma a quanto pare qualcosa è andato storto.

Alessia Marcuzzi, slitta il ritorno in tv

Secondo quanto rivelato da Dagospia, la trasmissione non aprirà i battenti in quella data, e sembra che non li aprirà nemmeno a dicembre. Bisognerà aspettare il 2023 per assistere al rientro sul piccolo schermo di Alessia Marcuzzi. Dunque, nessun addio alla tv per lei. Si tratta solo di attendere l’anno nuovo per rivederla in tv con il suo nuovo programma.

“L’esordio su Rai 2 dell’ex conduttrice de L’isola dei famosi e del GF Vip slitta al 2023”, rivela il portale diretto da Roberto D’Agostino, che aggiunge “il rinvio è da imputare a dei problemi relativi allo studio ma anche qualche ragionamento sul fronte budget”.

Boomerissima dovrebbe iniziare a gennaio, salvo altri ripensamenti o colpi di scena dell’ultimo minuto. La vicenda lascia l’amaro in bocca alle fan della conduttrice, in quanto lo show di Alessia Marcuzzi è una delle poche novità previste nei palinsesti Rai. La stessa Alessia sembra essere in trepidante attesa per il nuovo percorso che la vedrà protagonista assoluta.

Non ci resta che aspettare. Intanto le followers della conduttrice si dicono entusiaste e contente di questo nuovo percorso della Marcuzzi che, secondo loro, è stata allontanata da Mediaset ingiustamente.