A cura di Franci Russo

LDA è innamorato. L’ex cantante di Amici è stato visto per le strade di Sperlonga in compagnia di una ragazza di nome Giulia. A riportare lo scoop è Deianira Marzano, dopo che alcuni followers le hanno inviato alcuni scatti che mostrano il figlio di Gigi D’Alessio mano nella mano con questa giovane donna.

Per il momento, però, Lda mantenere top secret questa relazione, e sulle sue pagine social non ci sono immagini in compagnia della nuova fidanzata. Secondo le sue fan, LDA vorrebbe proteggere la sua fidanzata da rumors e pettegolezzi, tanto che Giulia sembra avere un profilo Instagram privato.

In una recente intervista con la sua ex insegnante Lorella Cuccarini nella sua rubrica Dimmi di te, in realtà LDA aveva detto qualcosa su una possibile nuova relazione, anche se non ha specificato di essere innamorato: “Per me è un parolone. Diciamo che sono molto interessato a una persona”.

Durante questa intervista, l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi aveva anticipato di aver trovato una bellissima persona che stava frequentando, senza però mai rivelarne l’identità. Solo dopo qualche mese è apparsa la prima foto: uno scatto di una fan che lo ha incrociato per le strade di Sperlonga. La foto in questione, come detto in apertura, è stata inviata all’influencer Deianira Marzano, ed in poco tempo ha fatto il giro del web. Ora non resta che attendere per capire se LDA si deciderà a rendere ufficiale questa love story.

Ad inizio estate, poco dopo la fine del suo percorso ad Amici 21, LDA si era esibito sul palco del Pizza Village a Napoli. Si è parlato molto di questa sua esibizione, in quanto tra gli spettatori c’era una persona che ha fatto parte della sua vita: l’ex fidanzata Emanuela. Quest’ultima è stata ripresa in lacrime durante il concerto.