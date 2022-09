A cura di Gilda Riga

Se una parte di appetito è stato saziato grazie alle repliche in onda dallo scorso 5 settembre, i fan più fedeli de Il Paradiso delle Signore sono già in trepidante attesa per l’arrivo della settima stagione (la quinta in onda nel day time), che debutterà su Rai 1 lunedì 12 settembre.

Da diverse settimane sono già emersi dettagli e anticipazioni, ma ciò che viene evidenziato dalle prime indiscrezioni trapelate è come, anche quest’anno, l’amatissima soap prodotta da Aurora Tv sia capace di rinnovarsi senza però mai tradire il proprio spirito, tenendo costantemente il pubblico incollato alla televisione. Ciò viene reso possibile dal giusto mix tra i personaggi storici e i nuovi innesti all’interno del cast, che hanno lo scopo di offrire nuovi spunti narrativi.

Il destino di Marta Guarnieri

Senza dubbio, uno dei personaggi più amati della serie sul cui futuro i fan si interrogano ormai da diverso tempo, è quello di Marta Guarnieri, interpretata da Gloria Radulescu. La moglie di Vittorio Conti è stata “allontanata” fisicamente dalle vicende de Il Paradiso delle Signore. Si è trasferita prima temporaneamente, e poi definitivamente, a San Francisco, dove gestisce insieme al fratello Federico (Alessandro Fella) un’agenzia pubblicitaria.

Di tanto in tanto, Marta ritorna nel dialogo di alcuni personaggi per ridurre il “trauma” del pubblico molto affezionato al personaggio, ma soprattutto per mantenere vivo il suo ricordo e aprire ad un’eventuale possibilità di un ritorno della Radulescu sul set, o in pianta stabile o solo per sporadiche apparizioni. Del resto, non sarebbe la prima volta che la produzione decida di far tornare a sorpresa i personaggi più amati, e che il pubblico credeva definitivamente fuori dal racconto.

Il Paradiso delle Signore: addio a due storici personaggi

Secondo TVBlog, ciò che appare certo, invece, è il destino di Dante Romagnoli, interpretato da Luca Bastianello, e Beatrice Conti (Caterina Bertone). La loro relazione, coronata proprio nel finale della sesta stagione, dovrebbe essere giunta all’epilogo. Infatti, non figurano tra coloro che faranno parte del cast della settima stagione, nella quale si punterà su nuovi personaggi.