A cura di Gilda Riga

Ormai manca meno di un mese all’attesissimo ritorno in tv de Il Paradiso delle Signore. L’amatissima soap approderà su Rai 1 il prossimo 12 settembre, e anche in questa settima stagione non mancheranno sorprese e colpi di scena.

In onda dal 2015, le prime due stagioni hanno sono andate in onda in prima serata, mentre dalla terza in poi la fiction è diventata uno degli appuntamenti di punta del day time, seguitissimo nel corso degli anni da un numero sempre crescente di telespettatori. Ed è proprio per il nutrito esercito di fan delle vicende ambientate nel grande magazzino e nella Milano degli anni ’60, che sono sempre molto attese le anticipazioni sui nuovi episodi e su quello che accadrà nella nuova stagione.

Il Paradiso delle Signore: nuove alleanze per Adelaide

Cosa succederà alla contessa Adelaide di Sant’Erasmo, uno dei personaggi più complessi de Il Paradiso delle Signore? A fornire qualche anticipazione ci ha pensato Vanessa Gravina, l’attrice che nella fiction ne veste i panni. Quest’ultima ha lasciato intendere che al centro delle vicende che riguardano il suo personaggio, ritornerà prepotentemente d’attualità la sua relazione con Umberto Guarnieri, interpretato da Roberto Farnesi, che aveva lasciato alcune ferite ancora aperte in Adelaide. In seguito al tradimento del commendatore con la stilista Flora, la contessa di Sant’Erasmo cercherà conforto proprio in Umberto, con il quale stringerà un’alleanza con l’obiettivo di distruggere Flora.

Un’altra alleanza del tutto imprevedibile, è quella che verrà sancita tra Adelaide e Marcello. La contessa lo aiuterà a riconquistare Ludovica, che a sua volta si schiererà al fianco della contessa per vendicarsi di Umberto Guarnieri.

Non mancheranno, dunque, i colpi di scena. I fan non vedono l’ora di scoprire quali sorprese riserverà la settima stagione de Il Paradiso delle Signore.