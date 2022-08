A cura di Gilda Riga

Il 12 settembre è sempre più vicino e con esso il ritorno sugli schermi televisivi de Il Paradiso delle Signore. L’amatissima fiction del day time di Rai 1 è pronta ad approdare con la sua settima stagione, che si preannuncia ricca di novità e colpi di scena.

Sul web iniziano già a circolare alcune clamorose indiscrezioni in vista del nuovo capitolo della soap, con i fan che fremono della voglia di scoprire in che modo evolveranno le vicende legate ad alcuni personaggi. E’ uno spoiler, in particolare, confermato anche da alcuni protagonisti, a suscitare l’attenzione del pubblico: potrebbe infatti ritornare Quinto Reggiani, il magazziniere interpretato da Cristiano Caccamo, dato per morto alcune stagioni fa. Nelle ultime settimane, grazie ad alcuni indizi forniti da Giulia Vecchio, l’attrice che veste i panni di Anna Imbriani e moglie di Quinto, sembra piuttosto plausibile il ritorno nel cast di suo marito, aprendo così al possibile triangolo amoroso Quinto-Anna-Salvatore.

Lo stesso Emanuel Caserio, l’attore che interpreta Salvo Amato, ha in qualche modo alimentato le voci su un possibile ritorno di Quinto: “Beh, in questo caso ci sarà un bel po’ da fare per Salvo, che dovrà ragionare con l’orgoglio ma anche con la gelosia”.

Il Paradiso delle Signore 7: torna Quinto Reggiani

L’addio di Quinto Reggiani ha consentito ad Anna Imbriani di voltare pagina e sposarsi con Salvatore Amato. I due sono molto innamorati, ed il ritorno di Reggiani porterà sicuramente grande scompiglio nella coppia. Infatti, il fatto che Quinto non sia morto renderebbe di fatto nullo il matrimonio della moglie con Salvatore, che dovrebbe convincere Quinto a farsi da parte anche dal punto di vista legale. Reggiani, dal canto suo, vedendo la moglie felice con un altro uomo, potrebbe impuntarsi ed ostacolare il divorzio, esercitando i diritti coniugali su Anna e costringendola a rimanere sposata con lui.

Ad oggi, non ci sono ulteriori rivelazioni su questo delicato intreccio amoroso, ma siamo certi che non mancheranno i colpi di scena.