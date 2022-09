A cura di Franci Russo

Sono ormai vent’anni che Il direttore di Chi, Alfonso Signorini, è approdato in televisione. Era il 15 settembre del 2002. Una data importante, che cade proprio qualche giorno prima della messa in onda della prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip, prevista per il 19 settembre.

Alfonso Signorini, Maria De Filippi una preziosa alleata

Tv Sorrisi e Canzoni ha intervistato il conduttore del reality show di Canale 5. Una one to one nella quale si è parlato anche dell’imminente inizio del GF Vip 7. Alla domanda del giornalista, che gli ha chiesto se si sentisse teso per l’imminente debutto della settima edizione del Grande Fratello Vip, Signorini ha risposto con una frase che Maria De Filippi gli dice sempre e che ha il potere di calmarlo. “Come mi dice sempre Maria De Filippi, ‘Fare tv è come andare in bici, più la fai e più è facile’, naturalmente con tutti i rischi annessi e connessi”.

A quanto pare c’è un forte legame tra la De Filippi e Signorini. Alfonso ha sempre chiesto consigli alla regina indiscussa di Mediaset, e i consigli di Maria De Filippi, il conduttore ha sempre messi in pratica. Maria lo incoraggia sempre ad evitare rischi, e Signorini agisce di conseguenze,

Dopo aver corteggiato, a quanto pare a lungo, Sonia Bruganelli per riportarla sulla poltrona da opinionista, ha preferito evitare tensioni, mettendo al suo fianco, al posto di Adriana Volpe, Orietta Berti.

“L’anno scorso avevo al mio fianco due meravigliose primedonne che se le sono cantate e suonate con mia grande felicità perché mi divertivo molto, ma questa rivalità finiva per creare in studio una tensione tra loro che si trasferiva anche su di me. E alla lunga mi infastidiva. Quindi l’elemento di cui avevo assoluto bisogno quest’anno era una partner leggera, rappresentata da Orietta e dal suo mondo”, ha detto Signorini.