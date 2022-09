A cura di Franci Russo

Laura Freddi, amatissima show girl degli anni ‘90, è stata per lungo tempo lontana dalla televisione italiana. La sua ultima apparizione in tv, risale al 2016, in occasione della partecipazione al Grande Fratello Vip. Dopodiché, è stata ospite in trasmissioni e salotti televisivi.

Adesso è rientrata stabilmente in tv. Infatti, è uno degli “affetti stabili” di Serena Bortone nella nuova stagione di Oggi è un altro giorno, amatissimo talk show in onda nel pomeriggio di Rai 1.

Per ciò che riguarda la vita privata, la Freddi ha una relazione con il fisioterapista Leonardo D’Amico, da cui ha avuto una bambina. Negli anni passati, Laura ha fatto parlare di sé per la storia d’amore con Paolo Bonolis. I due sono stati una coppia dal 1990 al 1995, e sembravano affiatati e felici. Poi il rapporto è giunto al capolinea, anche se le reali motivazioni della rottura non sono mai venute a galla in quanto entrambi hanno mantenuto un certo riserbo evitando di rilasciare dichiarazioni sulla questione.

Laura Freddi: "Ecco perché io e Paolo ci siamo lasciati"

Laura Freddi ha sempre affermato di essere stata innamoratissima di Bonolis, e non ha mai nascosto di aver sofferto molto a causa della fine della loro storia d’amore. Ed ora, dopo tantissimi anni, è finalmente emerso il reale motivo della fine della relazione. La showgirl ha spiegato che la storia è stata particolarmente intensa, tanto che lei stessa si sentiva pronta al grande passo, ovvero il matrimonio. “Volevo essere la moglie di Bonolis ma le cose sono andate in modo diverso” ha spiegato la Freddi a IlSussidiario.net. La causa della rottura è stata, dunque, proprio questa. Paolo non si sentiva pronto a sposare Laura, ed ha preferito porre fine alla relazione.