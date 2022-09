E’ una delle coppie storiche della televisione italiana. Un lungo e felice matrimonio quello tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo.

Da qualche settimana però si è diffusa la voce che tra i due ci sia una crisi profonda.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono stati ospiti di Casa Chi, un talk show diretto da Alfonso Signorini. In quella occasione, l’ex coreografo e ballerino ha parlato della difficoltà della lontananza, ma ancor più di dover gestire una figlia da solo: “Non sono stato benissimo - ha commentato -. Ho passato un brutto momento, ho avuto il Covid e so cosa si prova. Posso dirvi che è stato bruttissimo. Carmen non lo sa. L’ho preso il giorno di Natale e ne sono uscito il giorno della Befana”.

Durante questa intervista Carmen Russo dichiarò pubblicamente il suo amore a Enzo Paolo. “Gli faccio un grande ringraziamento. Sono onorata di avere un marito che non molla”.

La smentita di Carmen Russo circa la presunta crisi della coppia

Al diffondersi della notizia di una presunta separazione tra i due, Carmen Russo pubblica una smentita sul settimanale Nuovo.

Ecco le sue parole al riguardo: “Posso solo smentire! Ormai sono abituata a queste notizie, che escono per sorprendere il pubblico. Il segreto del nostro amore così solido e longevo sono il rispetto e la stima reciproci. Non devono mancare neanche la passione, il divertimento e gli interessi comuni”.

Da quanto affermato dalla Russo pare evidente che non c’è nessuna crisi tra la storica coppia.

Non si è ben capito da dove arrivino certe fake, ma stando alle dichiarazioni di Carmen tra i due c’è ancora amore e passione, soprattutto con l’arrivo della loro bambina Maria, a cui dedicano tempo ed attenzioni quotidianamente.

Scongiurata l’aria di crisi, i due hanno anche parlato di un possibile reality che li vedrebbe insieme.

Ovviamente non è dato sapere di quale reality si tratti, almeno per il momento.