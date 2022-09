Le riprese della quattordicesima stagione di Don Matteo, a quanto si apprende, dovrebbero iniziare nella primavera 2023 e non a dicembre 2022.

Un dispiacere per le tante fan di Don Matteo, la serie tv della Lux Vide che da anni è la più seguita ed amata in assoluto. Stesso dispiacere per gli abitanti di Spoleto, il bellissimo borgo umbro che ospita il cast della serie tv.

E neppure la dichiarazione di Nino Frassica, uno dei protagonisti della fiction, rilasciata in una recente intervista, circa l’inizio delle riprese di Don Matteo a fine anno, ha trovato conferma tra gli addetti al lavori. L’attore che interpreta il maresciallo Cecchini aveva dato speranza a tutti i fan, nonché ai ristoratori e agli albergatori di Spoleto, felicissimi di ospitare le varie troupe e gli attori.

“Non ci sono in programma riprese di Don Matteo 14 a dicembre, neppure a Roma”, affermano in queste ore gli uffici comunali.

L’unica vera certezza è che Don Matteo 14 si farà anche se con un po' di ritardo, e che ritornerà ad affollare la bella Spoleto.

Un attesissimo ritorno per tutti gli abitanti di Spoleto

“Non può essere sottovalutata la forza attrattiva che continua ad avere sotto l’aspetto turistico per la nostra città”, sottolinea il primo cittadino del centro umbro.

Come è stato ribadito diverse volte, Don Matteo mantiene il suo primato di fiction Rai più seguita. La fama della fiction ha travalicato i confini italiani, sbarcando anche negli Stati Uniti, in Sud America, in Olanda e in molti altri Paesi europei

Nemmeno la sostituzione di Terence Hill con Raoul Bova ha fatto pagare dazio in termini di ascolto.

Dal 7 gennaio del 2000, data della messa in onda della prima puntata, è sempre stata un crescente di numeri alti in termini di audience. Don Matteo ha sempre vinto le sfide di share contro chiunque.