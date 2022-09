Grandi novità per l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, Rosa Di Grazia.

Rosa, lo scorso anno ha conquistato il banco della classe di danza della scuola di Amici di Maria De Filippi e si è fatta conoscere ed apprezzare dal grande pubblico del talent show.

La sua insegnante è stata Lorella Cuccarini e ha fatto parte del team Cuccarini-Arisa.

Anche dopo aver abbandonato la scuola, Rosa Di Grazia ha continuato a ricevere tanto affetto da parte del pubblico, che la ama e la segue ancora oggi attraverso i canali social. Proprio per questo motivo la ballerina di Mediaset ha deciso di dare ai seguaci un lieto annuncio.

La ballerina è sbarcata su un nuovo social per la gioia dei suoi fan

Nelle scorse ore sulla pagina ufficiale di Instagram di Rosa Di Grazia è apparsa una particolare IG story nella quale ci sono due immagini, una nell’altra. A quanto pare l’ex allieva è sbarcata su un nuovo social. In questo modo il pubblico avrà un altro canale per seguire le avventure professionali, artistiche e personali di Rosa, legate alla danza e non solo.

La foto contiene una seconda immagine al suo interno, perché questa è la caratteristica del nuovo social a cui si è iscritta la ballerina di Amici. Si tratta dell’App BeReal che consente di scattare e condividere con i propri contatti un’istantanea di quello che l’utente sta facendo in quel momento. Un nuovo modo di sapere sempre e comunque cosa stia facendo il proprio idolo.

Rosa è molto attiva sui social e conta migliaia di followers. La sua genuinità e simpatia l’hanno resa una delle ballerine più seguita e apprezzata del talent show di Maria De Filippi.

In attesa di rivederla in tv o in qualche spettacolo teatrale, i fan possono accontentarsi di seguirla sui tanti canali social della bella Rosa.