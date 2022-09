Un amore lampo o si è trattato di una semplice amicizia? Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo in queste ore, ed in particolare i fan di Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli.

Dopo le tantissime foto dei due ballerini mentre erano insieme che sono apparse sul web, ed i rumors che ne sono seguiti, ad intervenire sulla vicenda è stata la stessa Cosmary, che sui social aveva dichiarato: “Mi dispiace che a volte si parla senza conoscere la realtà dei fatti dal principio. Io sono sempre stata la persona che avete conosciuto, sono trasparente e forse questo è sia un mio pregio che un mio difetto, perché a volte vorrei riuscire ad essere come gli altri, un po’ più furba a far vedere le cose com’è conveniente per la persona, ma non è da me. Spero che chi mi segue lo faccia per il percorso artistico e per la persona che sono, e che vada oltre le questioni private e sentimentali di cui non conoscete gli avvenimenti. Comunque vada vi voglio bene sempre! E pensando alle cose per me più importanti ci saranno tante novità lavorative!”.

Di fatto, le sue dichiarazioni non hanno né smentito né confermato la relazione tra lei e Nunzio. Da qualche ora, però, è giunta la notizia che la magia tra i due sia già svanita. Sembra infatti esserci già maretta tra Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano. Anzi, stando a quanto sostengono i beninformati, i due allievi ballerini di Amici 21 si sarebbero già lasciati.

Il post enigmatico di Nunzio Stancampiano

A farlo pensare sono anche alcune stranezze che si sono verificate sui social. Il primo indizio è il fatto che il padre di Cosmary ha smesso di seguire Nunzio sui social. Lui, invece, ha condiviso su Instagram un messaggio molto enigmatico che svela un malessere, e che ovviamente si riferisce a qualcuno a lui molto vicino. “So chi è falso e chi è vero, sto solo al gioco, rilassati…” ha scritto Nunzio.

Al momento non c’è stata nessuna replica da parte di Cosmary Fasanelli.