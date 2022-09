Silvia Toffanin è pronta a tornare con una nuova edizione di Verissimo. Anche in questa stagione televisiva è previsto il doppio appuntamento settimanale nel weekend, con le prime due puntate del programma che andranno in onda sabato 17 e domenica 18 settembre a partire dalle ore 16,30.

In un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, la conduttrice, compagna di Piersilvio Berlusconi, ha già annunciato alcuni degli ospiti che intervisterà nel suo salotto pomeridiano, ai quali si aggiungeranno altri personaggi in corso d’opera.

Verissimo: Silvia Toffanin annuncia gli ospiti

“Tornerà il numeroso pubblico in studio che avevamo prima degli anni della pandemia – ha rivelato alla storica rivista -. Tra gli ospiti ci saranno anche Can Yaman e Francesca Chillemi, protagonisti di Viola come il mare, e ovviamente non mancheranno le due opinioniste del Grande Fratello Vip Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Tra gli ospiti di questa nuova stagione ci sarà anche Elodie, e verrà dato spazio ai matrimoni dei campioni dello sport: Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs”.

Silvia Toffanin ha poi raccontato il criterio che ha utilizzato per la scelta delle ospitate a Verissimo: “Scelgo in base all’attualità insieme alla mia squadra di giovani autori bravissimi. Cerchiamo di essere sempre sul pezzo e di mostrare un lato inedito dei nostri ospiti”.

Non poteva mancare, ovviamente, il commento su una possibile ospitata della sua grande amica Ilary Blasi e di Francesco Totti: “Al momento nessuno dei due è previsto”.