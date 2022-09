Il prossimo 27 settembre prenderà il via la trentacinquesima edizione di Striscia la Notizia. E sul bancone del tg satirico ideato da Antonio Ricci e in onda su Canale 5, ci saranno due nuove veline: Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca. Saranno loro a prendere il posto di Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani, che hanno preso parte al cast del programma per una sola edizione.

Chi sono le nuove veline di Striscia la Notizia

Cosmary Fasanalli sarà la nuova velina mora. Ventidue anni, originaria di Brindisi, studia danza dall’età di tre anni. Il suo debutto in tv risale all’età di 17 anni come concorrente di Tu Sì Que Vales. Ma la vera notorietà arriva con la partecipazione all’edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi, nel corso della quale, però, non riesce ad accedere al Serale. Durante le ultime settimane, Cosmary è finita al centro del gossip dopo essere stata avvistata in compagnia di Nunzio Stancampiano, anche lui ex allievo di Amici.

Anastasia Ronca, anche lei 22enne, è di Somma Vesuviana, cittadina in provincia di Napoli. Ha una grande passione per la ginnastica artistica, che pratica sin da piccola, ed ha lavorato anche come modella. Nel 2019 appare a Colorado come Miss Colorado, e nel 2021 veste i panni di tentatrice nell’ultima edizione di Temptation Island.

In occasione del debutto delle due nuove veline, ci sarà anche quello di Luca Argentero, che co-condurrà Striscia la Notizia insieme ad Alessandro Siani.