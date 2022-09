Gli appassionati di Uomini e Donne dovranno attendere ancora un po’ per rivedere i nuovi tronisti, le dame e cavalieri del dating show in onda su Canale 5.

Uomini e Donne resta uno dei programmi di punta di casa Mediaset, ma dovrà farsi da parte dinanzi a un evento più grande. Infatti, sull’account ufficiale del programma, è apparso un annuncio che ha spiazzato il pubblico: “Vi aspettiamo da martedì 20 settembre”. L’orario è il solito, alle 14.45.

Dunque, il pubblico dovrà attendere un giorno in più rispetto alla data d’inizio annunciata in precedenza. Qualcuno si sta chiedendo perché Uomini e Donne inizi di martedì e non più di lunedì. Il motivo dello slittamento è legato alla scelta di dare spazio il 19 settembre ai funerali della Regina Elisabetta II.

Uomini e Donne, l'inizio slitta di un giorno: il motivo

Anche Mediaset seguirà l’ultimo saluto alla sovrana, così come sta seguendo tutti gli appuntamenti dei lunghi giorni di lutto nazionale. Di fatti, il palinsesto è stato modificato diverse volte. Nel pomeriggio, per esempio, Canale 5 manderà in onda uno Speciale TG5, L’abbraccio di Londra. Si documenterà il trasferimento del feretro della Regina da Buckingham Palace a Westminster Hall.

Uomini e Donne dunque tornerà in onda il 20 settembre 2022. Nei primi due appuntamenti, Maria De Filippi presenterà i quattro nuovi tronisti. Nelle puntate successive, invece, si tornerà alle solite e i protagonisti saranno ancora Ida e Riccardo, la coppia più discussa e chiacchierata del programma.

Dalle ultime anticipazioni, però, pare che Ida finalmente si sia decisa a chiudere definitivamente con Riccardo dopo un tira e molla di ben due anni. Ida, però, sempre stando alle anticipazioni che giungono dalle registrazioni, sembra essere interessata ad un nuovo cavaliere. Sotto gli occhi vigili di Riccardo, sicuramente non mancheranno colpi di scena e “teatrini”, considerando che una delle “nemiche” storiche di Ida è proprio l’opinionista Tina Cipollari.