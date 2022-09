E’ nato un nuovo amore tra Jessica Selassié e il tronista Matteo Fioravanti di Uomini e Donne?

E’ questa la domanda che molti fan si pongono in queste ore dopo alcuni segnali e particolari apparsi sui social.

Jessica Selassié si è aggiudicata la vittoria del Grande Fratello Vip 6. La principessa italo-etiope ha sbaragliato la concorrenza di alcuni personaggi importanti e si è aggiudicata la preferenza degli italiani. Jessica è una delle tre sorelle Selassié.

Rispetto alle sorelle minori, Lulù e Clarissa, la maggiore delle sorelle ha fatto meno parlare di sé anche se si è vociferato di una liaison con Barù, altro ex concorrente del GF Vip.

Al momento Jessica Selassié è ancora single, anche se alcuni rumors hanno associato il suo nome a quello del tronista di Uomini e Donne della stagione scorsa.

Chi è il corteggiatore di Jessica Salassié?

Il ragazzo in questione è Matteo Fioravanti, che non ha ancora trovato l’anima gemella nonostante la partecipazione al dating show. In molti hanno pensato che Matteo fosse invaghito della corteggiatrice Noemi Baratto, soprattutto dopo la descrizione della sua donna ideale: “Sapete tutti qual è la mia preferenza: le more. Quello è poco ma sicuro, la ragazza mora a me colpisce tanto. Pure le bionde nulla da togliere, per carità. Però… moretta e un poco scuretta… capito?”.

Oltre a questa descrizione, che sembra quella di Jessica, sono spuntati dei like su Instagram tra i due giovani, in particolare Matteo Fioravanti non si è lasciato sfuggire l’occasione di commentare positivamente gli scatti della ex gieffina.

Lo stesso ex tronista ha ammesso di aver conosciuto la Selassié: “L’ho conosciuta, ma non posso commentare nulla. No puedo ragazzi, anche perché, ripeto, non c’è niente da commentare”.

Un no comment che secondo le fan nasconde una grande verità, ossia che tra Matteo e Jessica stia nascendo un bel sentimento d’amore.