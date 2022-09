Alessandra Amoroso e Aiello stanno insieme? E’ questa la domanda che molti fan si pongono da qualche giorno. Un gossip esploso sui social dove sono spuntate tante foto che ritraggono i due in atteggiamenti amorosi.

“Ale è una matta, ci vogliamo bene”, dichiarò il 37enne cosentino nel 2020, in una chiacchierata concessa a Radio Zeta. Pare che da allora i due non si siano più persi di vista. Sui social si è scoperto che entrambi sono stati presenti l’uno ai concerti dell’altra. A ciò si aggiunge un selfie scattato in auto, poi la dedica e un presunto invito a cena.

Un altro indizio che ha fatto pensare ad una relazione riguarda un brano musicale, presente nei video che li vedono protagonisti: la canzone è “Il cielo di Roma”.

Su Twitter un utente che sembra saperla lunga sulla vicenda scrive: “Ma in che senso non sapevate di Aiello e Ale? È una cosa che si sa da non so quanti mesi, lui era pure a San Siro, compariva nelle sue storie l’estate, circolava pure un nome per la ship”.

Nella notte tra sabato e domenica, sui social, sono trapelati una serie di contenuti che vedono Alessandra Amoroso e Aiello vicini. In un filmato datato giugno 2022, si può notare il musicista sul palco, durante il suo concerto a Roma, che indica in alto mentre canta la strofa della sua canzone Il cielo di Roma: “A toccare le stelle con te”. In molti hanno pensato che questa frase fosse dedicata ad Alessandra, soprattutto perché l’ex di Amici ha poi usato la stessa canzone su una foto che la ritrae insieme ad Aiello su Instagram.

Alessandra Amoroso e Aiello stanno insieme? Ecco la verità

Tutto sembrerebbe portare ad ipotizzare ad una bella storia d’amore tra Aiello e Alessandra, ma è arrivata la smentita da parte dell’Investigatore social Alessandro Rosica, che in una Ig stories ha letteralmente messo a tacere le voci di queste ore: “Alessandra e Aiello non sono fidanzati, sono ottimi amici da anni”.